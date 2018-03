Briti komisjon viitab Brexiti edasilükkamise võimalusele

Euroopa Liidust lahkumise komisjon ütles värskes raportis, et olulistes küsimustes nagu Põhja-Iirimaa ja Iiri Vabariigi piiri avatuna hoidmine on edusammud kasinad.

Komisjoni esimees Hilary Benn ütles, et läbirääkimised on praegu kriitilises faasis, sest tohutus hulgas äärmiselt keerulistes küsimustes kokkuleppele jõudmiseks on jäänud vaid seitse kuud.