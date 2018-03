«Sõpradena me enam elama ei hakka, aga naabritena saame hakkama!»

«Isa Fjodor on kadunud. /---/ Räägitakse, et teda olevat nähtud Donetsi raudteel Popasnaja jaamas. Olevat jooksnud perroonil, kann tulise veega käes …» 90 aastat hiljem asub see kirjanike Ilja Ilfi ja Jevgeni Petrovi Eestiski väga populaarses raamatus «12 tooli» kirjeldatud linn täpselt Donbassi sõja rindejoonel.