Saksamaa luure: Põhja-Korea raketid võivad Euroopat tabada

Kõrge BND ametnik ütles saadikutele, et tuumalõhkepeadega varustatud Põhja-Korea raketid on nüüd võimelised tabama Saksamaad ja Kesk-Euroopat. Suletud kohtumisel väitis BND asedirektor Ole Diehl, et nüüd on Põhja-Korea selline võimekus kinnitatud. Diehli sõnadest teatas ajaleht Bild am Sonntag.