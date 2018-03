Paremäärmusliku PEGIDA juht saadeti Suurbritanniast minema

Siseministeerium teatas väljaandele Independent, et Bachmannil ei lubatud riiki siseneda, sest see poleks olnud avaliku heaolu huvides. «Piirivalvel on õigus isik riiki mitte lubada, kui tema viibimine Suurbritannias pole avaliku heaolu huvides,» teatas ministeeriumi kõneisik.

Väljaande Sachsische Zeitung andmetel on Bachmann korduvalt süüdi mõistetud. Näiteks on ta vahele jäänud kokaiini müümise, purjus peaga ja ilma juhtimisõiguseta sõitmise ning 16 sissemurdmisega.

Antirassistliku organisatsiooni Hope Not Hate (Lootus, mitte viha) kõneisik ütles Independentile, et otsus Bachmanni riiki mitte lubada ei olnud üllatav. «Bachmann on korduvalt süüdi mõistetud rassist, narkodiiler ja varas, kes sarnaselt Tommy Robinsonile on omale nime teinud islamofoobina,» ütles organisatsioon.