Hümniga miinide vastu

Juri lülitab oma arvutist hümni mängima ning külavalitsuse kõrvale posti otsa paigutatud valjuhääldist kõlab kaugele: "Ще не вмерли України ні Слава, ні Воля..." Kui Juri seda esimesed korrad tegi, siis jooksid kohalikud hoolimata mürskudest ja miinidest tänavale välja vaatama, et mis nüüd juhtus. Nüüd on nad juba harjunud. "Seda on hästi ka teisele poole kosta. Et nad teaksid, et meie vaimu ei murra see (pommitamine) kuidagi ning et neil pole siin midagi teha!" seletab Juri.