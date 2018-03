Briti snaiper tappis uskumatu lasuga ISISe komandöri

Snaiper sooritas lasu 1,5 kilomeetri kauguselt. Lasu sooritamiseks oli aega vaid 15 sekundit. Allikas ütles Daily Starile: «Lask oli üks miljonist. Öösel ja termokaamera abil tehtud lask, mille sooritamiseks oli aega 15 sekundit, on nii lähedal võimatule, kui üldse saab olla. Aga ta sai sellega hakkama.»

Kuigi täpseid andmeid ei avaldata, siis on väidetavalt tegu SASi seersandiga, kes on viimased kolm kuud viibinud missioonil Iraagis ja Süürias. Ta olevat varasemalt teeninud ka Iraagis ja Afganistanis, kus lasi väidetavalt maha üle 100 vastase.

Ekspertide sõnul võis snaiper kasutada USAs toodetud 12,7 millimeetrise kaliibriga McMillan TAC-50 relva. Võrdluseks võib tuua, et 12,7 millimeetrise kaliibriga on ka Eesti kaitseväe poolt kasutatav raskekuulipilduja Browning.

Allikas ütles eile Daily Starile, et SASi üksus sai luureinfot, mille kohaselt on ISISe komandör saabumas Süüria piiri lähedal asuvasse turvamajja. Küla oli aga ISISe kontrolli all ja seetõttu olnuks tema kinnipüüdmine sisuliselt enesetapumissioon.