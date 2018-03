Trump paneb FBId rünnates pea pakule

McCabe on süüdistusi eitanud, öeldes, et Trump jätkab lihtsalt nõiajahti FBI vastu, mis sai avalöögi büroo direktori James Comey vallandamisega aasta tagasi. Lisaks teatas McCabe, et tegi kirjalikke märkmeid aruteludest Trumpi ja Comeyga ning esitas need väidetavalt eriuurija Robert Muellerile.