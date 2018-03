Itaalia konfiskeeris migrantide päästmiseks kasutatud Hispaania laeva

Proactiva Open Armsi asutaja Oscar Camps kinnitas täna, et laeva hoitakse sadamas ning Itaalia võimud on seda selgitanud ennetava meetmena.

Camps ütles Kataloonia Raadiole, et tema jaoks on kriminaalse grupina liigitamine üllatuseks, samuti kritiseeris ta Catania prokuröri poolt tehtud väiteid. Tema sõnul olid Itaalia võimud näidanud laevas dokumente ja nõudnud allkirju, aga allkirjastamisest loobuti, sest dokumendid olid itaalia keeles ning seetõttu nõuti tõlget.

Mitmes Twitteris avaldatud sõnumis ütles Camps, et väidetav illegaalse immigratsiooni toetamine ja kriminaalne tegevus väljendus selles, et ei oldud nõus Liibüa võimudele päästetud naisi ja lapsi üle andma. Proactiva Open Arms on oma tegevust kaitsnud ja öelnud, et inimelude kaitsmine peaks olema prioriteet.

Inimõiguslased on süüdistanud Liibüa rannavalvet koostöö tegemises inimsmugeldajatega. Väidetud on koguni, et endised smugeldajad töötavad nüüd rannavalves. Euroopasse jõudnud migrandid väidavad aga, et Liibüa võimud saadavad inimesi kinnipidamiskeskustesse ning vanglatesse, kus inimõiguste rikkumised on tavalised.