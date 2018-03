Järgmised kolm aastat saavad karjala keelele Venemaal otsustavaks

Karjala vabariik on ainus Venemaa Föderatsiooni rahvusvabariik, kus nimirahva keelel – karjala keelel – ei ole riigikeele staatust. Võimalik, et see on ka üks põhjus, miks karjala keele valdajate arv on viimaste rahvaloenduste (2002–2010) vahel vähenenud rohkem kui poole võrra.