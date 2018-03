Video: Assad sõitis Civicuga purustatud Ida-Ghoutasse ja kiitles saavutatud eduga

Pärast seda, kui Ida-Ghouta pommitamised purustasid mitmed mässuliste kantsid, filmis Assad oma reisi, mille ta võttis ette, et kohtuda sealsete valitsusvägedega.

«Lähme Ghoutasse, et olukorda hinnata,» kuulutas Assad esimeses videos kaheksast, mis avaldati Süüria Presidendi ametlikes sotsiaalmeediakanalites.

ÜRO andmetel on valitsuse rünnakutes Ida-Ghoutale hukkunud enam kui 1000 inimest, kümned tuhanded sealsed elanikud on põgenenud riigi kontrolli all olevatele aladele.