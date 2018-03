Palestiina president sõimas USA suursaadikut Iisraelis

"USA saadik Tel Avivis on asunik ja koerapoeg," ütles Abbas kõnes Palestiina liidritele.

"President Abbasil on aeg valida vihkavate väljaütlemiste ja praktiliste püüdluste vahel parandamaks oma rahva elukvaliteeti ning juhtides neid rahu ja jõukuse poole," märkis Trump abi Jason Greenblatt.

"Hoolimata nendest ülimalt ebakohastest solvangutest minu hea sõbra ja kollegi Friedmani vastu oleme me jätkuvalt pühendunud palestiinlastele ja muutustele, mis tuleb läbi viia rahumeelse kooseksisteerimise nimel," lisas Greenblatt.

"Me jätkame oma rahuplaaniga edasiliikumist, kui asjaolud on selleks kohased," lõpetas Greenblatt.

"Anname neile (palestiinlastele) miljoneid dollareid. Oleme valmis andma neile seda raha, aga see ei jõua nendeni enne, kui nad läbirääkimiste laua taha istuvad. Võin kinnitada, et Iisrael tahab rahu ja ka palestiinlased peavad rahu poole püüdlema, sest vastasel juhul ei saa me neid kuidagi aidata," sõnas Trump.