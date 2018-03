Londonis tapetud Vene ärimees võis mõrtsukad ise oma koju lubada

Uurijad paluvad juhtumiga seoses tavainimeste abi ja ärgitavad informatsiooni omavaid isikuid seda jagama. Londoni politsei terrorivastaste üksuse juht Clarke Jarrett ütles, et võetud on mitmeid tunnistusi ning uuritakse rohkem kui 400 asitõendit.

«Me pole siiani leidnud märke sissemurdmisest, aga uurimine härra Gluškovi kodus jätkub ja kestab veel mõnda aega,» sõnas Jarrett. «Ma pean rõhutama, et me pole leidnud uurimise käigus tõendeid, et see juhtum oleks seotud mõrvakatsetega Salisbury's,» lisas Jarrett ja kinnitas ümbruskonnas elavatele inimestele, et terviserisk nende jaoks puudub.