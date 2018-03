Xi: oleme valmis veristeks lahinguteks

Xi lubas kõnes noorendamist ja hoiatas katsete eest Hiina ühtsust lõhestada.

Hiljuti võeti vastu seadusemuudatus, mis kaotab piirangud Xi ametiajale. See võib suure tõenäosusega tähendada, et Xi valitseb Hiinat kuni oma surmani. Rahvakongressi otsus lõpetas kollektiivse juhtimise ajastu, mille viis sisse endine president Deng Xiaoping, tagamaks riigi stabiilsus pärast Mao Zedongi diktatuuri.

Guardianile kõnet kommenteerinud Sydneys asuva Lowy Instituudi Ida-Aasia programmi direktor Merriden Varrall usub, et rahvusliku sisuga kõne oli eelkõige mõeldud kodumaisele publikule.

Xi paistab arvavat, et ülejäänud maailm üritab takistada Hiina rahumeelset globaalset tõusu ja rõhutas vajadust arengut igal juhul jätkata. «Hiina areng ei kujuta ühelegi teisele riigile ohtu. Ainult need, kes on harjunud teisi ähvardama, näevad kõiki teisi ohuna,» sõnas ta.

«Hiina rahvas on olnud alistamatu ja järjepidev. Meil on julgus võidelda verine lahing oma vaenlaste vastu kuni selle kibeda lõpuni,» lausus Xi.

President saatis karmid sõnad teele ka Hongkongi ja Taiwani aktivistide suunas. Hongkongi poliitikud on viimastel aastatel nõudnud suuremat autonoomiat, mõned isegi täielikku iseseisvust. 2016. aasta Taiwani valimistel sai võimule president, kes on Hiinaga sidemete tugevdamise osas ettevaatlikul seisukohal.

«Kõik teod ja trikid riigi lõhestamiseks on määratud läbikukkumisele, mõistetakse rahva poolt hukka ja neid karistab ajalugu,» sõnas president. «Hiina inimesed jagavad ühist usku, et pole kunagi lubatud ja Hiinast on täiesti võimatu eraldada ühtki tolli meie suure riigi territooriumist,» jätkas ta.