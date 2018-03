Kreml ei pane Trumpi õnnitluse puudumist pahaks

«Ei maksa pidada seda ebasõbralikuks sammuks,» ütles Kremli pressisekretär Dmitri Peskov täna ajakirjanikele.

Ta märkis, et Putin on välismaistelt riigijuhtidelt arvukalt õnnitlusi saanud. «Keegi ei jõua ajakava tõttu helistada, keegi muil põhjustel. Ei maksa siin midagi kuulata, seda teiseks. Noh, ja kolmandaks, hommik on õhtust targem,» ütles Peskov.

Dmitri Peskov. FOTO: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Ta väitis samuti, et «president Putin jääb avatuks suhte parandamisele seal, kus see meid huvitab ja on vajalik suhetes meie Ameerika partneritega».

Seejuures ei suutnud Peskov täpselt öelda, kas USA-lt on tulnud kirjalik õnnitlus. «Ma ei saa sellele küsimusele esialgu vastata, nimekiri on väga pikk, see mille me välisministeeriumist saame,» ütles pressisekretär.

Ta lisas, et välismaiseid õnnitlustelegramme on väga palju ja ta ei saa täpselt öelda, kas USA nende seas oli.