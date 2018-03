KOHALIK VAADE. Poola justiitsreform võib põhjustada kriisi ELis

Poola õigussüsteemi reformimine või ülevõtmine, nagu seda nimetab opositsioon, on olnud valitseva Õiguse ja Õigluse (PiS) üks prioriteete. Varsti pärast 2015. aasta võidukaid valimisi, muutis uue parlamendi koalitsioon seadust ja määras põhiseaduskohtusse uued kohtunikud, keda nähakse laialdaselt valitsuse või erakonna käepikendustena.

PiSi valitsuse justiitsreformiga seotud probleemid on imbunud ka Poola piiridest välja. Euroopa Komisjon näeb reformis ohtu Poola õigusriigile. Iiri kõrgeim kohus keeldus aga läinud esmaspäeval Poolale välja andmast üht Poola kodanikku, keda süüdistatakse narkokaubanduses, öeldes, et justiitsreformid on õõnestanud Poola kohtuid ja riigi õigussüsteemi ausust.