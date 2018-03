FBI otsib Texase saripommitajat

Ajaleht The Washington Post teatas viitega Föderaalsele Juurdlusbüroole (FBI), et pakk oli saadetud Austinisse.

Austini plahvatuse järel otsivad sajad politseinikud ja FBI agendid «saripommitajat», kuna FBI teatel on plahvatused omavahel seotud ja nende korraldaja on kogenud. Austini politseiülema Brian Manley sõnul ei ole võimud leidnud pommirünnakute motiivi.

Pole selge, kas tegu on terrorismi või vihakuritegudega. Kuna varasemate plahvatuste tagajärjel on surma saanud kaks mustanahalist meest ja vigastada sai ka üks eakas latiino päritolu naine, siis ei välista politsei, et kurjategijal on rassistlikud motiivid.