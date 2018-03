Soomes evakueeriti pommiohu tõttu 1200 õpilast

Kesk-Soome politsei teatas Twitteris hoonete läbiotsimisest, et võimalik oht kõrvaldada. Politsei sõnul otsitakse taga umbes 180 cm pikkust jalgratturit, kes kannab tumedaid riideid. Väidetavalt oli just tema see, kes hommikul kooli pommi eest hoiatas.