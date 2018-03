Turu pussitaja otsis ISISelt tunnustust

Politseile rääkis ta ka, et tahtis levitada terrorirühmituse Islamiriik (ISIS) sõnumit. Väidetavalt soovis ta jätta mulje, et ISIS pole väike ega lootusetu ja tõestada, et ISISe sõdurid on kõikjal. Politseile rääkis pussitaja, et mäletas kolme inimese ründamist, aga ei teadnud, kas nad ka jäid ellu.