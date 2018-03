Slovakkia president keeldus uut valitsust kinnitamast

Kiska ütles, et lükkas peaministri kohusetäitja Peter Pellegrini pakutud valitsuse koosseisu tagasi. Pellegrini eelkäija Robert Fico lahkus eelmisel nädalal ametist seoses ajakirjanik Ján Kuciaki mõrvaga puhkenud poliitilise kriisiga.

«Ütlesin, et ei kiida välja pakutud valitsuse koosseisu heaks,» ütles president ajakirjanikele, lisades, et peaministri kohusetäitjal on uue kabineti kokkusaamiseks aega reedeni.