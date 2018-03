Riia maksumaksjate miljonid kuluvad meeri enesereklaamiks

«Tere õhtust. Suvi on möödas ja me alustame uut hooaega, mil teil on võimalik küsida küsimusi otse minult endalt,» alustas Riia linnapea Nils Ušakovs Youtube’i keskkonnas saadet «Küsimused otse Ušakovsile». Ruum on kujundatud nagu telestuudio ja küsimustele vastava linnapea taustal laiub Riia siluett.

Pealtnäha tundub, et otsene suhtlemine valijatega on osalusdemokraatia parim näide. Tegelikult on see ettevõtmine suures osas aga mäng peeglitega. 14 analüüsitud saatest ilmnes, et üks kolmandik küsimuse esitajatest kas ei eksisteerinud füüsiliselt üleüldse või olid seotud võimuparteiga Koosmeel, mida Ušakovs juhib.