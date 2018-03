Pariisi linnapea kaalub tasuta ühistransporti

Linnapea teatas eile, et plaanis on läbi viia linnaülese tasuta ühistranspordi teostatavuse uuring ning rääkis väljaandele Les Echos, et kavatseb asja üle arutelusid pidada enne 2020. aasta kohalikke valimisi.

Hidalgo sõnul proovivad kõik maailma suurlinnad edendada saastevaba transporti ja tõsta õhukvaliteeti vähendades autode hulka linnateedel. Selle saavutamiseks tuleb teha ühistransport atraktiivsemaks.

«Et parandada ühistransporti, ei pea me vaid suurendama selle ulatust, regulaarsust ja mugavust, vaid muutma ka piletide süsteemi,» sõnas ta.

Meer viitas ka, et mitmed Prantsusmaa väiksemad linnad juba pakuvad tasuta bussisõite ning sarnaseid plaane on ka Saksamaal. Samuti tõi ta välja, et Eesti pealinnas Tallinnas on tasuta ühistranspordi süsteem juba olemas.

Hidalgo ei täpsustanud kas ettepanekust saaks osa vaid 2,2 miljonit Pariisi elanikku või kõik 12 miljonit linna ja Île-de-France'i regiooni elanikku.