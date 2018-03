Trump õnnitles telefonikõnes Putinit

Trump ei olnud nende riigi- ja valitsusjuhtide seas, kes Putinit eile õnnitlesid ja Valge Maja oli varem teatanud, et telefonivestlust Putiniga pole plaanis.

Kreml teatas aga täna, et Donald Trump õnnitles Vladimir Putinit võidu puhul ja erilist tähelepanu pöörati vestluses võimaliku kohtumise korraldamisele kõrgeimal tasemel.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov märkis täna varem, et Kreml ei pea Trumpi õnnitluse puudumist ebasõbralikuks sammuks ja lisas, et Putin on välismaistelt riigijuhtidelt arvukalt õnnitlusi saanud.