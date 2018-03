Austria parlament hakkab uurima vastuolulisi politseireide

Sotsiaaldemokraatlik Partei (SPÖ) teatas, et kasutab õigust taotleda parlamentaarset juurdlust ja esitab ametliku taotluse kolmapäeval või neljapäeval, mille järel saab uurimine suvel alata.

Austrias on puhkenud skandaal pärast seda, kui selgus, et parempopulistliku Vabaduspartei ministrile (FPÖ) alluv politseiüksus korraldas veebruari lõpus mitu reidi sisejulgeolekuagentuuri (BVT) peakorterisse ja selle töötajate kodudesse.

FPÖ kuulub alates detsembrist paremkonservatiivse Rahvapartei (ÖVP) koalitsioonivalitsusse ning siseministeeriumi juhib FPÖ liige Herbert Kickl.

Ametliku versiooni järgi on reidid seotud juurdlusega BVT endise juhi Peter Gridlingi ja mitme teise ametniku suhtes, keda kahtlustatakse võimu kuritarvitamises. Ebatavaline on aga tõik, et reidid viis läbi politsei tänavakuritegude üksus, mida juhib FPÖ ametnik ning haarangute käigus konfiskeeriti väidetavalt paremäärmuslike rühmituste suhtes pooleli olevaid juurdlusi puudutavaid dokumente.

See on tekitanud kahtlusi, et FPÖ püüdis reididega suurendada oma kontrolli sisejulgeolekuagentuuri üle ja peatada agentuuri juurdlusi nende rühmituse suhtes.

President Alexander Van der Bellen on kutsunud «olukorda kiiresti ja põhjalikult selgitama» ja nimetanud afääri «äärmiselt ebatavaliselt ja ärritavaks».

Kickl, keda peetakse FPÖ võimulepääsu peastrateegiks, on öelnud, et kõik reididega seonduv on olnud avalik, ja süüdistanud sotsiaaldemokraate katses noppida selle teemaga poliitilisi punkte.