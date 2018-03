Põhja-Korea eitas nagu oleksid sanktsioonid sundinud neid kõnelustele

KCNA tõi välja, et Põhja-Korea ja Lõuna-Korea vahel valitseb lepituse otsimise õhkkond ning muutusi on märgata ka suhetes Ühendriikidega.

KCNA hinnangul on rahudialoog märk Põhja-Korea enesekindlusest ja sellest, et riik on saavutanud kõik, mida tahtis.