Kabulis hukkus enesetapurünnakus 26 inimest

Rünnaku eest ei ole keegi vastutust võtnud, kuid see järgneb president Ashraf Ghani esitatud rahupakkumisele Talibanile. Islamiliikumine on osalust rünnakus eitanud.

Hiljuti sõnas USA ja NATO vägede komandör Afganistanis kindral John Nicholson, et julgeoleku tagamine pealinnas on välisvägede prioriteet.

Taliban teatas veebruaris, et on valmis pidama USA-ga otsekõnelusi üle 16 aasta kestnud sõjale rahumeelse lahenduse leidmiseks, mainimata Afganistani valitsust, mida islamiliikumine peab Washingtoni käepikenduseks. Ühendriigid on kaua nõudnud, et rahuprotsessi eeldus on Talibani valmisolek pidada kõnelusi Kabuliga.