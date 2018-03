Supo: küberrünnakud Soome vastu on muutumas üha tavalisemaks

Supo teatel registreeriti mullu mitu välisriigi toel läbiviidud küberrünnakut Soome ettevõtete vastu. Nende rünnakute sihtmärgiks on informatsioon, mis puudutab kriitilise tähtsusega taristut ja tootearendust, vahendas Yle.

«Küberluure on tõsiseks ohuks Soome informatsioonikapitalile. Kui tootearenduse informatsiooni varastatakse, siis on võimalik, et ettevõte kaotab sellega kogu oma tuleviku,» ütles Supo juht Antti Pelttari.