Natsisärki kandnud Austria diplomaat kutsuti Iisraelist tagasi

Jürgen-Michael Kleppichi Facebooki-lehe pildil on mehel seljas roheline T-särk kirjadega «Stand your ground» ja «Frundsberg», kirjutas nädalaleht Falter.

Kleppich, kes on ka Viini volikogu liige, on Falteri andmetel varem postitanud ka foto oma vanaisast, kellel on seljas natside munder. Välisminister Karin Kneissl andis käsu Kleppich otsekohe Viini kutsuda, et ajakirjandusse jõudnud süüdistusi saaks ametlikult uurima hakata.