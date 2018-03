Johnson: Putin tahab põhjustada pahandust, kus iganes saab

Johnson kordas parlamendisaadikutele esinedes, et Suurbritannia hinnangul lasub vastutus 4. märtsil toimunud Vene topeltagendi Sergei Skripali ja tema tütre Julia mürgitamises Kremlil.

Vastuseks küsimusele, miks peaks Venemaa sellise rünnaku sooritama, ütles Johnson parlamendis: «See oli märk, et president (Vladimir) Putin või Venemaa riik tahtis öelda võimalikele ülejooksikutele omaenda ametites, et see on see mis juhtub, kui otsustate toetada riiki, millel on teised väärtused, sellised nagu meil. Võite oodata, et teile tehakse atentaat.»

«Minu hinnangul on põhjus, miks nad valisid Ühendkuningriigi, väga lihtne,» lisas ta. «Põhjus on see, et me oleme riik, millel on need konkreetsed väärtused. Me usume vabadusse, demokraatiasse, seadusriiki ning oleme ikka ja jälle tõmmanud tähelepanu Venemaale nende väärtuste rikkumise eest,» lausus minister.

«Oleme seda näinud Lääne-Balkanil, oleme seda näinud Baltimaades, oleme näinud seda, mis juhtub Venemaa kaasosalusel Süürias. Olgu see siis Euroopa Liidus või ÜRO-s või kus iganes, on Suurbritannia olnud see, kes on olnud kõige otsekohesem ja jäänud meie väärtustele truuks kõige jonnakamalt. Ma arvan, et ilmselt on see põhjus, miks otsustati teha see žest siin riigis,» lausus ta.

Johnsonilt küsiti ka, miks toimus rünnak praegu. Minister osutas pühapäeval toimunud Vene presidendivalimistele, mille võitis Putin.

«Paljude mittedemokraatlike kujude jaoks, kui nad seisavad silmitsi valimiste või mõne kriitilise poliitilise momendiga, tundub hea mõte luua avalikkuse kujutlusvõimes vaenlase kuvand. Ja seda see oligi - katse ergutada Venemaa valijaskonda,» ütles Johnson.

«Moskva valduste piirid on tagasi pööratud ning arvan, et Vladimir Putin tunnetab väga tugevalt seda ning et Venemaa on millestki ilma jäänud. Seetõttu tahab ta põhjustada pahandust, kus iganes saab,» lisas Johnson.

Samuti nõudis Johnson, et Venemaa peab suutma tagada suvel toimuvatel jalgpalli maailmameistrivõistlustel sinna reisivate Inglismaa vutifännide turvalisuse.

Briti saatkond Moskvas väitis täna Twitteri vahendusel, et Venemaa välisministeerium ei suutnud Skripali juhtumi osas briifingul vastuseid anda ning süüdistas Venemaad valetamises ja valeinfo levitamises.

A British Embassy representative attended @MID_RF briefing on Skripal. We received no credible explanation why a nerve agent produced in Russia was used on UK soil. Instead of providing answers, Russia continues to spread lies & disinformation https://t.co/c34yTaKY2G — UKinRussia🇬🇧🇷🇺 (@ukinrussia) March 21, 2018

Moskvat ei rahuldanud Suurbritannia vastused

Venemaa välisministeeriumi ametniku sõnul pole Venemaa rahul vastustega, mille Suurbritannia esitas ÜRO Julgeolekunõukogus Vene endise topeltagendi mürgitamise kohta.

Välisministeeriumi relvade leviku tõkestamise ja relvastuskontrolli osakonna juhataja Vladimir Jermakov ütles, et äsja leidis aset ÜRO Julgeolekunõukogu kinnine istung, kus osales ka Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) peadirektor.