Merkel: Saksamaad tabanud rändetulv ei kordu

Ta avaldas kolmapäeval parlamendi ees lootust, et tema neljanda ametiaja lõpuks on "lõhed ja vastandumine vähenenud, ehk isegi lõppenud".

«Ma tahan teha kõik, et selle parlamendi ametiaja lõpuks ütleksid inimesed, et Berliinis on 2017. aasta septembrivalimiste tulemusest mõndagi õpitud,» sõnas Merkel, kelle toetus kahanes valimistega, kus tõusis esile migratsioonivastane Alternatiiv Saksamaale (AfD).

Ta kinnitas aga, et 2015. ja 2016. aastal üle miljoni migrandi riiki lubanud Saksamaa võib uhkust tunda. «Aga loomulikult oli see erandlik humanitaarolukord. Ning selline erandlik olukord ei saa ega tohi korduda,» lisas ta.

Merkel möönis nagu varemgi, et Euroopa riigid olid enne 2015. aastat naiivsed ega osanud migratsioonist tekkivat survet oodata. Kantsler kahetsenud aga toonaseid samme, ehkki kinnitas, et valitsus on astunud samme, et see ei korduks.