Zuckerberg tunnistas, et Facebook tegi vigu

Ettevõtja kinnitas, et äpi looja Aleksandr Kogani, Cambridge Analytica ja Facebooki vahelist usaldust on rikutud. Zuckerberg lisas samas, et ühtlasi rikuti ka usaldust «Facebooki ja inimeste vahel, kes jagavad meiega andmeid».

Zuckerbergi sõnul kavatseb Facebook uurida kõiki rakendusi, millel oli juurdepääs suurele infohulgale, enne kui juurdepääsu Facebooki platvormis olevatele andmetele 2014. aastal oluliselt piirati. Samuti on kavas läbi viia auditid kõigi äppide suhtes, mille tegevus on tekitanud kahtlust. Audtist keeldujatega edasine koostöö katkestatakse.

Vaatamata sellele, et Kogani küsitlust tegi ainult 270 000 inimest, pääses ta ligi enam kui 50 miljoni inimese andmetele, sest Facebook lubas tal saada ka küsitluse täitnud isikute sõprade andmed. Facebooki regulatsioonide järgi oli see toona lubatud.

Kogan oligi see, kes jagas neid andmeid ka Cambridge Analyticaga. Tuvastatud on, et Kogan jagas saadud andmeid esmalt ettevõtte Eunoia Technologies töötajale Christopher Wylie’le, kellega koos loodi CA tarvis valijaprofiilid. Cambridge Analytica uuris aga just toona erinevaid võimalusi, kuidas võiks kasutada isiklikke andmeid valijate mõjutamiseks.