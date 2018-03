Briti peaminister kutsub EL-i ühinema Vene ohu vastu

May kavatseb Brüsseli tippkohtumisel öelda, et katse tappa Inglismaal Salisburys närvimürgiga endine Vene topeltagent Sergei Skripal võinuks aset leida ükskõik kus.

"Venemaalt lähtuv väljakutse kestab veel aastaid," ütleb May Euroopa Liidu liidritele õhtusöögil, teatas peaministri büroo.

Hoolimata pingetest seoses Brexitiga märgib ta: "Ühendkuningriik kui Euroopa demokraatia seisab õlg õla kõrval EL-i ja NATO-ga, et neile ähvardustele üheskoos vastu seista. Ühiselt läheb see meil korda."

Peaminister selgitab samme, mida Suurbritannia on pärast 4. märtsi rünnakut astunud, saates muu hulgas välja 23 Vene diplomaati.

"Vahejuhtum Salisburys on näidanud ohtu, mida Vene võrgustikud kujutavad kogu meie riiklikule julgeolekule, ütles peaministri pressiesindaja, kelle sõnul ei tunne Vene oht piire ja on seega risk kõigi jaoks.

Samas ei ärgita Suurbritannia Euroopa Ülemkogul koordineeritud sammudele, eriti arvestades, et EL-i allikate kohaselt ei soovi mõned riigid, sealhulgas Kreeka Moskvale intsidendiga seoses survet avaldada.

"May rõhutab vajadust teha koostööd pikas perspektiivis, et kaitsta ja säilitada rahvusvahelist reeglitel põhinevat korda ja Venemaalt aru pärida," lisas pressiesindaja.

"Me ei otsi vastasseisu ega režiimimuutust," lausus kõrge valitsusametnik Londonis, lisades: "Venemaa on strateegiline vaenlane, mitte strateegiline partner."

Suurbritannia usub, et on tuvastanud rünnakus kasutatud aine kui Nõukogude Liidus loodud sõjaotstarbelise närvimürgi Novitšok ja selle, kus mürk on toodetud, jagades teavet ka oma luurepartneritega.