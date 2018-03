Soomlased tõusid õnnetabeli tippu

ÜRO raport leidis, et Soome ja teised selle pingerea tipus olevad riigid näitasid end heast küljest heaolu toetavates võtmetegurites: sissetulek, kõrge oodatav eluiga, sotsiaaltoetused, vabadused, usaldus ja suuremeelsus.

Soomlaste õnnelikkus, mida võib sageli näha režissöör Aki Kaurismäki omanäolistes filmides, tugineb asjaolul, et nende põhivajadused on rahuldatud.

Soome on esirinnas kõigis neis valdkondades. Palgalõhed on väiksed ja mediaanaastapalk 2015. aastal oli 25 694 eurot. Prantsusmaal küündis see samal aastal 21 970 ja Lätis 7352 euroni.