Türgi presidenti solvanud lauljanna pandi vangi

Istanbuli prokuröri koostatud süüasjas seisab, et ühe isiku sõnul, kes politsei poole pöördus, olevat Olcay Istanbuli Kadıköy piirkonnas 2016. aasta 5. augustil peetud kontserdil presidendi vastu kasutanud solvavat žesti. Algatatud juurdluses vaatasi eksperdid läbi suure hulga kontserdist tehtud videosalvestisi ja läinud aastal esitati Olcayle süüdistus.

Olcayd süüdistati laulu « Boş Vermişim Dünyayı» («Ma lasin maailmast lahti») sõnade muutmises, et Erdoğani kritiseerida. Sellele lisanud Olcay ka käežesti.

Olcay ütles tunnistuses, et käežest oli mõeldud ühele publiku esireas viibinule, pärast seda kui isik tema suunas negatiivse kommentaari lendu lasi. Lauljanna lisas, et lisas laulu sõnadesse presidendi nime, sest see sobis sinna ja mingit tagamõtet sellel polnud.