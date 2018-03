Briti kohtunik andis OPCW-le loa võtta Skripalidelt vereproovid

Kohtunik David Williams otsustas, et arstidel on lubatud «võtta OPCW-le andmiseks vereproovid ja anda OPCW-le üle meditsiiniliste märkmete koopiad».

Otsuses seisis, et värskete vereproovide võtmine on OPCW soov, et nad saaksid teha oma analüüsid närvimürkide kohta ja viia läbi DNA-analüüsid, et kinnitada, kas esialgu Briti kaitseministeeriumi laborites uuritud proovid kuulusid Skripalidele.

Kohtuniku sõnul on see Briti kodakondsusega Sergei ja Vene kodakondsusega Julia Skripali parimates huvides.

Williams ütles, et Skripalid on haiglas tugevate rahustite mõju all ning närvimürgi mõju nende pikaajalisele tervisele on ebaselge, kuigi testid viitavad sellele, et nende vaimsed võimed võivad seni teadmata määral kahjustada saada.