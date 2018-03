Tusk: EL on nõus Londoni hinnanguga Moskva seotusest mürgirünnakuga

Euroopa Liit on Suurbritanniaga ühisel seisukohal, et on «äärmiselt tõenäoline», et Venemaa vastutab endise spiooni Sergei Skripali mürgitamise eest Ühendkuningriigis, ütles Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk neljapäeval Brüsselis.