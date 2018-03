Video: selgus 15-sentimeetrise Tšiili «tulnuka» päritolu

Hoolimata sellest, et keha on lootesuurune, viitasid esialgsed uuringud, et tegu võis olla kuue kuni kaheksa-aastase lapsega.

Spekuleeriti, et skelett, mis sai nimeks Ata (Atacama piirkonna järgi, kust see leiti), võis kuuluda mõnele primaadile. Räägiti ka võimalusest, et tegu võis olla tõendiga, et tulnukad on maale jõudnud.