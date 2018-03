Macron: Salisbury mürgitamine oli rünnak Euroopa suveräänsusele

Diplomaatiline surve Moskvale, keda seostatakse Lõuna-Inglismaal Salisburys aset leidnud närvimürgirünnakuga Sergei Skripalile ja tema tütrele Juliale, kasvab üha.

EL-i liidrid otsustasid Brüsseli tippkohtumisel kutsuda ühenduse suursaadiku Venemaalt «konsultatsioonidele».

Mitmed EL-i riigid kaaluvad Vene diplomaatide väljasaatmist või oma Venemaa suursaadikute kojukutsumist.

Väljasaatmistest on teatanud Läti. Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk ütles, et juba esmaspäeval on oodata täiendavaid meetmeid ja Saksa kantsler Angela Merkel osutas vajadusele koordineeritult vastat.

«Me näeme selles rünnakut tõsist väljakutset oma julgeolekule ja rünnakut Euroopa suveräänsusele,» ütles Macron pärast tippkohtumist ühisel pressikonverentsil Merkeliga.

«See nõuab Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide kooskõlastatud ja sihikindlat vastust.»

Briti peaminister Theresa May viis EL-i liidrid Salisbury juurdlusega kurssi neljapäevasel õhutusöögil.

Merkeli sõnul jagas May nendega uurimistulemusi, mis näitavad kahtluseta, et närvimürgirünnaku taga on Venemaa.

Ta lisas, et vähemalt Saksamaa ja Prantsumaa on seisukohal, et vaja on enamaid samme kui saadikute tagasikutsumine.