Hispaania tahab vahistada Puigdemonti ja veel neli Kataloonia separatisti

Detsembris teatas sama kohtunik Pablo Llarena viisiku suhtes väljastatud vahistamiskäskude tühistamisesest, öeldes, et määrused raskendaksid üldise juurdluse läbiviimist Kataloonia liidrite suhtes.

Süüdistatute seas on Kataloonia asepresident Oriol Junqueras, endine Kataloonia parlamendi spiiker Carme Forcadell, iseseisvusmeelsed aktivistid Jordi Sànchez ja Jordi Cuixart ja erakonna ERC liider Marta Rovira, kes reedel teatas Hispaaniast põgenemisest.

Kohtusse ilmuma pidanud Rovira ütles kirjas, et valis «eksiilitee». Varem on Hispaaniast põgenenud kuus Kataloonia poliitikut, seal hulgas Puigdemont, kes elab Brüsselis.

Hiljem reedel teatas Hispaania ülemkohus viie separatisti vahi all võtmisest. Vahistatute seas on Kataloonia iseseisvuslaste presidendikandidaat Jordi Turull, Forcadell ja kolm piirkonna endist ministrit. Kohtu teatel jäetakse viisik vahi alla riski tõttu, et nad võivad põgeneda välismaale.