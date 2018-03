Vene trollivabrik kasutas USA valimiste mõjutamiseks ka Tumblrit

Tumblr teatas, et firmal on nüüd võimalik juhtunu avaldada, ja avalikustas meetmed platvormi kaitsmiseks desinformatsioonikampaaniate eest.

Blogimisplatvorm teatas, et hakkab meilitsi teavitama "igaüht, kes laikis, blogis üle, vastas või jälgis IRA-ga seotud kontot koos kasutajanimede nimekirjaga, kellega see läbi käis".

Tumblr tõi välja ka 84 trollivabrikuga seostatavast kasutajanimest koosneva nimekirja, et kasutajad saaksid näha, kas nad on nende kontodega läbi käinud.

"Me oleme pühendunud läbipaistvusele ja me tahame, et te teaksite kõike, mida meie teame," teatas platvorm. "Oleme otsustanud jätta alles kõik üleblogitud ahelad, mis võivad teie Tumblrs-is olla - te saate valida, kas jätate nad alles või kustutate nad. Need ahelad sisaldavad tegelike Tumblr kasutajate poolt loodud postitusi, kus sageli seatakse kahtluse alla või kummutatakse IRA-ga seotud algsete postituste ässitavaid väiteid."