Vene suursaadik kirjutas haiglast lahkunud Briti politseinikule kirja

"Tahan avaldada teile minu siirast tänu teie vapruse eest, mida näitasite, reageerides rünnakule kahe Vene kodaniku vastu," kirjutas suursaadik. "Palun uskuge mind, et Venemaal ei olnud selle hoolimatu vahejuhtumiga mingit pistmist ja ta on valmis koostööks Briti võimudega."

Endine Vene sõjaväeluure (GRU) ohvitser Sergei Skripal ja tema tütar Julia mürgitati närvimürgiga 4. märtsil Suurbritannias Salisburys. Sergeil on Briti ja Julial Vene kodakondsus ning mõlemad on jätkuvalt kriitilises seisundis haiglas.

Suurbritannia saatis rünnaku järel riigist välja 23 Vene diplomaati ja nende pereliiget - ühtekokku umbes 80 inimest - ja katkestas Moskvaga kõrgetasemelised kontaktid. Moskva on teatanud, et vastab nn peegelmeetmega ja saadab riigist välja 23 Briti diplomaati ning peatab lisaks Briti Nõukogu tegevuse riigis.

Venemaa on Briti valitsuse süüdistusi naeruvääristanud ja vihjanud, et rünnak võis lähtuda Salisbury lähedal Porton Downis asuvast Briti sõjaväelaborist.

Rajatise tegevjuht Gary Aitkenhead ütles reedel, et võimalust, et keegi võis Porton Downist närvimürgiga lahkuda, ei ole. "Seda on olnud väga frustreeriv kuulda, sest siin teavad kõik, et see ei vasta lihtsalt tõele. Meil on karmimad võimalikud kontrollimeetmed," sõnas ta.