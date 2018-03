Soul: Põhja-Korea nõustus kõnelustega tippkohtumise logistika üle

Koread saadavad neljapäeval Panmunjomi piirikülla kolmeliikmelised delegatsioonid kõnelustele, mille eesmärk on valmistada ette aprilli lõppu kavandatud tippkohtumist Lõuna-Korea presidendi Moon Jae-ini ja Põhja-Korea riigijuhi Kim Jong-uni vahel, teatas ministeerium.

USA ja Lõuna-Korea teatasid teisipäeval, et iga-aastased ühised sõjaväeõppused, mida Pyongyang on aastast aastasse teravalt kritiseerinud, algavad 1. aprillil, kuid kestavad tänavu kahe kuu asemel ühe kuu.

Põhja-Korea ja Lõuna-Korea leppisid tippkohtumise korraldamises kokku märtsi algul Lõuna-Korea julgeolekunõuniku ja luurejuhi visiidi käigus Pyongyangi. Paar päeva hiljem edastasid Lõuna-Korea julgeolekujuhid USA presidendile Donald Trumpile Kimi ettepaneku korraldada USA-Põhja-Korea tippkohtumine, mille Trump vastu võttis. Ühendriikide president teatas, et tippkohtumine korraldatakse hiljemalt mais.

Soul teatas 6. märtsil, et Pyongyang on teinud ettepaneku pidada USA-ga julgeolekutagatiste eest kõnelusi tuumarelvadest loobumise üle ja on nõus peatama läbirääkimiste ajaks raketikatsetused. Pyongyang oli eelnevalt nõustunud pidama aprillis tippkohtumise Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni ja Lõuna- Korea presidendi Moon Jae-ini vahel.