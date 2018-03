Trump tühistas transseksuaalide täieliku teenistuskeelu

Dokumendis seisab, et kaitseminister, sisejulgeolekuminister ning USA rannavalve võivad kasutada oma volitusi sobivate poliitikate elluviimiseks seoses transseksuaalsete isikute sõjaväeteenistusega.

Sõjaväkke ei lasta transseksuaalseid isikuid, kellel on diagnoositud soodüsfooria ehk sooidentiteedi häire, kes vajavad või on läbi teinud soovahetuse, seisab memorandumis. Need, kellel soodüsfooriat diagnoositud ei ole, võivad teenida nagu kõik teised sõdurid oma bioloogilise soo põhiselt, lisatakse selles.