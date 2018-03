End Prantsusmaal pantvangi vastu vahetanud politseinik suri kangelassurma

Politseiniku kangelaslikku tegevust on kiitnud nii siseminister Gérard Collomb kui ka president Emmanuel Macron. Collomb kirjutas Twitteris: «Ta suri oma riigi eest. Prantsusmaa ei unusta kunagi tema kangelaslikkust, julgust ja ohverdust.»

Macron ütles, et politseinik langes oma riigi eest ja näitas silmapaistvat julgust. Varasemalt oli Macron öelnud, et Beltrame' vigastused olid rasked ning ta võitles haiglas oma elu eest. Eilses rünnakus sai viga 16 inimest, neist kaks tõsiselt. Macron on juhtunut nimetanud islamiterrorismiks.