Eksperdid: uue julgeolekunõunikuga valmistub Trump sõjaks

Karmi liini hoidev konservatiivne Bolton teenis president George W. Bushi ametiajal USA suursaadikuna ÜRO juures. Teda tuntakse agressiivse välispoliitika pooldamise eest. Boltoni nimetamine uueks Valge Maja julgeolekunõunikuks tuli vaid kaks päeva pärast Iraagi sõja 15. aastapäeva. Tegu oli sõjaga, mida Bolton tugevalt toetas.

Kaitseekspertide sõnul võib endine diplomaat veelgi sõjakama lähenemise tuua ka praegusele administratsioonile. Valitsusvälise organisatsiooni Win Without War direktor Stephen Miles ütles Newsweekile, et tema hinnangul on sõnum üsna selge ja sellise käiguga üritab Trump diplomaatiliste meetmete kasutamisest taganeda ning valmistub sõjaks.

Win Without War asutati 2002. aastal, mil USA valmistus Iraaki tungimiseks. Milesi sõnul on Boltoni nimetamine julgeolekunõunikuks Trumpi samm niinimetatud sõjakabineti moodustamise poole, et valmistuda konfliktideks Iraani ja Põhja-Koreaga.

Tegu oli juba teise julgeolekuga seotud kõrge ametniku vahetamisega sel kuul. Varasemalt otsustas Trump vahetada välisminister Rex Tillersoni CIA direktor Mike Pompeo vastu. Mõlemad nendest muudatustest leidsid aset pärast seda, kui Trump võttis vastu Põhja-Korea diktaator Kim Jong-uni kutse kõnelusteks.

Rex Tillerson (vasakul) ja Mike Pompeo. FOTO: REUTERS FILE PHOTO/REUTERS/Scanpix

Kuigi algselt nähti kohtumist suure diplomaatilise võiduna, siis Bolton on selle kahtluse alla seadnud. Boltoni saamine uueks julgeolekunõunikuks annab kohtumisele uue ja sõjakama tooni. 28. veebruaril avaldas Bolton Wall Street Journalis artikli, milles arutles õiguslikke küsimusi Põhja-Koreale ennetava löögi andmise osas.

Ka Iraani osas on Bolton sõjakat suhtumist näidanud. Ajal, mil president Barack Obama administratsioon oli jõudmas ülimalt lähedale Iraani tuumaleppe sõlmimisele, soovitas Bolton hoopis Iraani rünnata.

2015. aasta märtsis avaldas ta nimelt New York Timesis artikli, mille pealkirjaks oli «Iraani pommi peatamiseks tuleb Iraani pommitada». Selles soovitas ta ette võtta ennetavad rünnakud, mis sarnaneksid Iisraeli rünnakutele arvatavate Iraagi ja Süüria tuumarajatiste vastu.

Pompeo ja Bolton on mõlemad olnud Iraani tuumaleppe vastased. Trump lubas tuumaleppe toetamise lõpetada, kui seda mai keskpaigaks muudetud pole.

Boltoni tulek Valgesse Majja tõi sõja lähemale ka kaitseeksperdi ja USA armee erukolonel Daniel L. Davise sõnul. Tema hinnangul läheb Boltoni nimetamine vastuollu ka Trumpi valimislubadustega. Lubas ju Trump, et rumalaid sõdu enam ei tule ning väitis, et Iraagi sõda oli viga. Bolton on aga vastupidisel seisukohal.

Davis meenutas, kuidas Bolton pooldas tugevalt Saddam Husseini võimult kõrvaldamist ja väitis, et Iraagis toodetakse massihävitusrelvi. Kuigi väited osutusid valeks ja USA sõjaline sekkumine aitas kaasa terrorirühmituse Islamiriik (ISIS) tekkele, õigustas Bolton endiselt Iraagi sõda. Trump on aga väidetavalt nimetanud sõjalist sekkumist Iraagis «suurimaks veaks, mis eales tehtud».

Davise sõnul loodab ta, et Trump suudab läbi Boltoni ja Pompeo potentsiaalseid diplomaatilisi võimalusi ära kasutada ning ei ürita neid sõjaliste meetmetega asendada.

«Loodan, et Trump pole meelt muutnud. On väga suur võimalus olukord kahjutuks teha viisil, milles keegi ei pea surma saama ja ühtki sõda ei tule võidelda,» sõnas erukolonel.