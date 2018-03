Skripal palus Putinilt armu

Skripal ja tema tütar Julia on endiselt kriitilises seisundis haiglas. Nad mürgitati 4. märtsil Salisbury linnas Novitšoki nimelise närvimürgiga.

Mõrvakatse tekitas Venemaa ja Suurbritannia vahel diplomaatilise kriisi. Euroopa Liidu liidrid lubasid eile pretsedenditut diplomaatilist vastust. Euroopa Liit on otsustanud oma suursaadiku Venemaal tagasi kutsuda, et temaga konsulteerida. Venemaa on seotust eitanud.