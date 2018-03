USA sõjalaev ajas hiinlased vihale

Lõuna-Hiina merel toimunud operatsioon oli Washingtoni katse astuda vastu Pekingi poolt tehtavatele jõupingutustele, millega piiratakse teiste riikide laevade viibimist nende jaoks strateegiliselt olulistes vetes.

Vahejuhtum leidis aset ajal, mil pinged USA ja Hiina vahel on kõrgenenud tänu USA president Donald Trumpi plaanidele kehtestada tariifid Hiina kaupadele. Sellega on kaks suurriiki kaubandussõja lävel.

USS Mustini sõjalaev liikus anonüümseks jääda soovinud USA ametnike sõnul Spratly saarte lähedal ja tegi seal manöövreid. Hiina kaitseministeerium teatas, et kaks oma laeva saadeti USA aluse juurde. Seal hoiatati ameeriklasi ja anti korraldus piirkonnast lahkuda.

Hiina tehissaar. FOTO: © Handout . / Reuters/REUTERS/Scanpix

«USA tegevus kahjustab sõjalisi suhteid ja atmosfääri. See võib lihtsasti põhjustada valearvestusi ja õnnetusi õhus või merel. See on tõsine poliitiline ja sõjaline provokatsioon,» teatas Hiina kaitseministeerium.

Samuti nõuti USA-l Hiina suveräänsust austada, et sellega kaitsta rahu ja stabiilsust regioonis. «USA poole provokatiivne käitumine paneb Hiina sõjaväe oma võimekust igas valdkonnas suurendama,» teatas kaitseministeerium.

Eraldi avalduse tegi ka Hiina välisministeerium, mille sõnul teeb riik oma suveräänsuse ning rahu ja stabiilsuse nimel Lõuna-Hiina merel kõik, mis vajalik. Ühendriike süüdistati «pingete tootmises».

USA Vaikse ookeani laevastiku kõneisiku sõnul oli tegu tavalise navigatsioonivabadusega seotud operatsiooniga, mille sarnased on toimunud varem ja saavad toimuma ka tulevikus.

Kardetakse aga, et viimane operatsioon võib just ähvardava kaubandussõja tõttu pinged suurriikide vahel lakke lüüa.

USA on kritiseerinud Hiinat selle eest, et merre luuakse tehissaari ning sõjalisi rajatisi. Kardetakse, et nende abil võidakse piirata navigatsioonivabadust.

Kaubanduse jaoks ülimalt olulisel Lõuna-Hiina merel on käimas vaidlus Hiina ja teiste piirkonnas asuvate riikide vahel. Hiina nõuetega pole päri Brunei, Malaisia, Filipiinid, Taiwan ja Vietnam.

USA on aga pannud Hiinale ja Venemaale vastu astumise oma uue rahvusliku julgeoleku strateegia keskmesse. Ühendriigid on ärgitanud oma liitlasi samuti navigeerimisvabaduse kindlustamiseks operatsioone ette võtma. Suurbritannia on öelnud, et plaanib ühe sõjalaevaga just sel põhjusel läbi Lõuna-Hiina mere sõita.