Macron on Türgi tegevuse pärast mures

Tähtis on pöörata tähelepanu ka Türgi julgeolekuhuvidele, kes on meie liitlane NATO-s, sõnas Prantsuse president. Macron kordas Prantsusmaa väga selget muret seoses Türgi sõjalise operatsiooniga Süüria kurdivõitlejate vastu Afrinis.

Ta märkis, et peamine prioriteet tuleb anda võitlusele äärmusrühmituse Islamiriik vastu, mis on Prantsusmaa jaoks riikliku julgeoleku küsimus. Türgi allikate teatel oli Erdoğan öelnud telefonivestluses Macronile, et ta on häiritud «alusetutest kommentaaridest» Türgi operatsiooni kohta Afrinis.