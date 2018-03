Parlamendisaadikud: Grenfell Toweri põlengust ei ole õpitud

Ühispöördumise allakirjutanute sõnul ei nõuta ehitusmaterjalidelt ka uutes reeglites piisavalt rangete turvatestide läbimist, seades sellega inimelusid ohtu ka edaspidi. Seadusandjad on mures, et hoonete ehitamisel pigem säästetakse turvatestidelt kui tagatakse inimeste ohutus.

Ehitusettevõtted on teinud lobitööd, et lubada kergemaid ohutusteste ka tulevikus.

Nii fassaadikate kui isolatsioonimaterjalid olid läbinud vaid kergema ohutustesti. Pärast õnnetust tehtud põhjalikus testis tõdeti, et materjalid ei olnud ohutud. Kontrollide käigus on selgunud, et sarnast tüüpi fassaadikatet on paigaldatud sadadele hoonetele üle terve Suurbritannia.