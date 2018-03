Obama: Pyongyangi mõjutamiseks pole palju vahendeid

«Põhja-Korea on näide riigist, mis on nii kaugel rahvusvahelistest normidest ja ühendusest ülejäänud maailmaga,» ütles Obama Tokyos peetud kõnes.

Põhja-Korea survestamine tuumarelvadest loobuma on jätkuvalt keeruline, kuid kui riigid nagu Hiina, Lõuna-Korea ja Jaapan teevad koostööd, siis on see parem kui püüda seda üksinda, rõhutas Obama.