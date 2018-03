Galerii: relvavastased protestid vallutasid Washingtoni

March For Our Lives (Marsime oma elude eest) liikumine algatati pärast seda, kui eelmisel kuul tapeti Florida osariigi Parklandi linna koolis 17 inimest. Parklandi tulistamise üle elanud Emma Gonzalez esines Washingtonis toimunud üritusel ka võimsa kõnega. Ta luges ette kõigi hukkunute nimed ning seejärel seisis laval vaikuses selle aja, mis kulus tulistajal 17 inimese tapmiseks.

Kuigi protestimarssidel osales väga palju inimesi, on relvad siiski teemaks, mis USA ühiskonda lõhestab. Relvade omamiseks annab loa riigi põhiseadus ja mõjuvõimas Rahvuslik Tulirelvade Assotsiatsioon (NRA) teeb kõva tööd selle nimel, et USA rahval oleks ligipääs relvadele.

Valge Maja on nimetanud kindlad sammud, millega loodetakse relvavägivalda kontrollida. Need hõlmavad teatud tüüpi relvade modifitseerimise keelustamist, samuti tahetakse anda õpilastele, õpetajatele ja korravalvuritele parem väljaõpe tegutsemaks olukordades, kus on seotud tulirelvad. Plaanis on ka taustakontrollide täiustamine.